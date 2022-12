Bruce Lee, Ang Lee al lavoro sul biopic

Parte la produzione della pellicola: il regista ha scelto suo figlio Mason per interpretare il divo delle arti marziali Condividi

Il regista taiwandese Ang Lee è al lavoro per la realizzazione di un biopic su Bruce Lee, attore e artista indimenticato di arti marziali. Il cognome, però, non deve trarre in inganno, perché tra i due non c'è nessun tipo di parentela che, invece, esiste tra il regista e Mason Lee, suo figlio. Ang Lee non lavora a un film dal 2019, quando arrivò al cinema con Gemini Man, film con Will Smith. Ora è tornato in pista con un prodotto dalle altissime aspettative prodotto dalla casa Sony 300 Pictures. Per quanto il progetto sia stato annunciato solo a fine novembre, la realtà è che Ang Lee sta lavorando già da molto tempo a questo film, il che lascia intendere che ci sarà una cura quasi maniacale nella sua realizzazione.

Il progetto del biopic su Bruce Lee approfondimento Il 20 luglio si spegneva Bruce Lee: i migliori film. FOTO Ang Lee ha spiegato da quale base è voluto partire per raccontare uno dei personaggi più caratteristici del cinema del Novecento, che oltre ad aver influenzato lo showbiz è stato anche un personaggio capace di avvicinare due mondi, quello cinese e quello americano, come spiegato dallo stesso regista. “Fu accolto come un personaggio né completamente americano né completamente cinese. Bruce Lee è stato quel ponte tra Oriente e Occidente che ha introdotto il Kung Fu cinese nel mondo. Uno scienziato del combattimento ed un artista iconico che ha rivoluzionato sia le arti marziali che il cinema d'azione”, ha dichiarato il regista a Deadline. Proprio per questa sua doppia natura, Bruce Lee è uno dei personaggi più interessanti del cinema mondiale, che Ang Lee vuole onorare con un biopic memorabile: “Mi sento in dovere di raccontare la storia di questo brillante e unico essere umano che possedeva un potere tremendo e che, attraverso un instancabile duro lavoro, ha trasformato i sogni impossibili in realtà”.

Chi è Mason Lee

Di Mason Lee, figlio di Ang Lee, non si sa moltissimo. Ha 32 anni e finora ha coperto ruoli poco significativi in pochi film, di cui l'ultimo realizzato nel 2016. È stato scelto da suo padre per la somiglianza dei lineamenti con quelli di Bruce Lee ma ha dovuto trascorrere gli ultimi tre anni in palestra per allenarsi e scolpire il fisico come quello del campione di arti marziali. Questo è uno dei motivi per i quali per tutto questo tempo c'è stato grande riserbo sulla produzione del biopic. Mason Lee è rimasto a lungo isolato in Asia per studiare le arti marziali ed entrare quanto più possibile nel personaggio che, tra qualche settimana, sarà chiamato a interpretare sul set.