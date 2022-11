Avatar 2, il nuovo trailer del film in uscita il 16 dicembre

20th Century Studios ha rilasciato un nuovo trailer di Avatar: La Via dell’Acqua, poche settimane prima della data di uscita dell'attesissimo sequel di fantascienza , il 16 dicembre. Il secondo film del franchise vede il ritorno del personaggio cattivo di Stephen Lang , il colonnello Quaritch – che sembra essere rianimato attraverso una forma avatar Na'vi – ancora una volta in contrasto con Neytiri (Zoe Saldaña), nativa di Pandora, e il suo compagno Jake Sully (Sam Worthington).

Avatar 2: cosa si intuisce dal trailer?

Ambientato oltre un decennio dopo il film originale, il trailer di Avatar 2 appena pubblicato mostra alcuni momenti di Jake e Neytiri che sono diventati una famiglia. Possiamo dare uno sguardo più approfondito ai figli Na'vi della coppia: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) e Kiri (Sigourney Weaver) che torna nel franchise in un nuovo ruolo. "La storia parla della famiglia, delle nostre famiglie che cercano di stare insieme [e] fino a che punto ci impegniamo per proteggerci l'un l'altro e proteggere il luogo in cui viviamo", ha detto la Weaver a Variety in occasione dell’anteprima del suo film The Good House. “È molto basato sulla famiglia [di James Cameron] e sul suo amore per la famiglia; e affronta anche l’argomento di quanto sei vulnerabile quando hai dei figli”.