A Christmas Story - Una storia di Natale, il trailer del sequel

Il 17 novembre arriva su HBO Max il sequel di A Christmas Story - Una storia di Natale che può essere il film giusto da vedere nel periodo natalizio 2022. Nel cast Ian Petrella nel ruolo di Randy Parker, Scott Schwartz nei panni di Flick, R.D. Robb che è Schwartz e Zack Ward nella parte di Scut Farkus, mentre Peter Billingsley torna nei panni di Ralphie. Unico cambiamento è che nei panni della mamma di Ralphie non ci sarà più Melinda Dillon ma Julie Hagerty. Poche ora fa è uscito il trailer per darci un assaggio di questo nuovo film in arrivo ambientato negli anni '70.

A Christmas Story - Una storia di Natale, la trama GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Dopo la morte di suo padre (il defunto Darren McGavin), Ralphie, interpretato ancora una volta da Peter Billingsley, promette a sua madre (Melinda Dillon) un fantastico Natale, sapendo che sarà un disastro. Torna a Cleveland Street nella sua casa d’infanzia per le vacanze con la moglie e i figli, e c’è anche il fratello Randy. C’è ancora tempo per recuperare il primo film se ancora non lo avete visto.

Il trailer di A Christmas Story - Una storia di Natale approfondimento I migliori film in streaming e al cinema di novembre 2022 Il trailer offre uno sguardo sul nuovo film che sembra ricco di riferimenti alla prima avventura di Ralphie e momenti divertenti per tutta la famiglia. Si ricorda che il tempo scorre in fretta e che la vita è breve, quindi bisogna godersi l’infanzia nel momento giusto prima che arrivano le numerose responsabilità con cui fare i conti. Fervono i preparativi per il Natale tra amici, famiglia, l’onestà pungente dei bambini e promesse. Si percepisce una certa dose di nostalgia in questo sequel girato in Ungheria, secondo quanto riportato da Variety.