Bros, una clip esclusiva del film

Arriva al cinema dal 3 novembre, Bros, una commedia romantica interpretata da un cast interamente LGBTQIA+. Nell'attesa, ecco una scena del film in esclusiva per il sito di Sky TG24

Dalla fervida mente comica di Billy Eichner (Billy on the Street, Il Re Leone (2019), Difficult People, American Crime Story 3: Impeachment) e dalla genialità di autori di successo quali Nicholas Stoller (Cattivi Vicini, Non mi scaricare) e Judd Apatow (Il Re di Staten Island, Un disastro di ragazza, The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no), nasce Bros, una commedia intelligente, sensuale e profonda sulla ricerca di sesso, amore e romanticismo con l’aggiunta di un po’ di follia. Interpretato da Billy Eichner, il primo uomo apertamente gay a essere co-sceneggiatore e protagonista di un proprio film prodotto da una major, Bros è diretto da Nicholas Stoller, anche co-sceneggiatore insieme a Eichner. Il film è prodotto da Judd Apatow, Stoller e Joshua Church (co-produttore di Un disastro di ragazza, Fratellastri a 40 anni). La produzione esecutiva del film è di Eichner. Dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 3 novembre. Nell' attesa, in testa all'articolo potete vedere una clip in esclusiva per il sito di Sky TG24.

Un cast principale interamente LGBTQ+

In quasi tutta la storia di Hollywood, per un attore etero - in particolare un attore maschio etero - interpretare un ruolo gay veniva considerato un attentato alla carriera. Dopo che Tom Hanks ha vinto l'Oscar® per Philadelphia del 1993, gli atteggiamenti hanno iniziato a cambiare e, nel corso degli anni, interpretare personaggi gay è diventato una corsia preferenziale per il riconoscimento professionale e per i premi. Dal 1993, oltre 15 uomini eterosessuali sono stati nominati o hanno vinto gli Academy Awards® per aver interpretato personaggi gay. È diventato un fatto così comune da esser parodiato dalla star del cinema Robert Downey Jr. in Tropic Thunder, un ruolo per il quale lo stesso Downey ha ricevuto una nomination.

"Per decenni, Hollywood ha permesso agli attori etero di interpretare i ruoli Lgbtqia+ meglio scritti, più intriganti, più multidimensionali e di alto profilo, che finiscono per vincere premi", afferma Billy Eichner. “E usano questi ruoli per mostrare alle persone la loro versatilità, il loro 'coraggio' e la loro serietà nel lavoro, il che va bene. Ma non funziona mai nella direzione opposta”.

Quindi, quando Nicholas Stoller, Eichner e i produttori Judd Apatow e Josh Church hanno avviato il casting per Bros, avevano ben impresso questo concetto. "La prima decisione presa sul casting è stata che il mio interesse amoroso sarebbe stato interpretato da un altro attore apertamente gay", dice Eichner. “Tutti, compreso lo Studio, ne sono stati fermamente convinti. Poi, una volta presa questa decisione, mi sono rivolto a Nick e gli ho detto: ‘Tutti nel cast dovrebbero aver fatto coming out rispetto alle loro identità di genere non binarie o al loro orientamento sessuale non etero’. Il film stesso stava diventando, in una certa misura, un mezzo per consentire alle persone queer di raccontare le proprie storie, e di controllare le nostre stesse storie. Era come se dovessimo sfruttare questa opportunità per popolare il film di attori e attrici apertamente gay e lesbiche, persone transgender e altre persone dalle identità non binarie che semplicemente non avevano avuto questa chance prima d’ora, basandosi esclusivamente su chi erano nella loro vita personale".

Oltre a essere la prima commedia romantica di una major che ha come protagonisti due uomini gay, Bros è anche il primo film della storia con un cast principale interamente lgbtqia+. Ciò si riflette non solo nella scelta del cast, ma sullo schermo stesso, come punto di discussione tra il personaggio di Eichner, Bobby, e il suo interesse amoroso, Aaron (Luke Macfarlane) durante un appuntamento all'inizio della loro relazione. "Vanno a vedere un film intitolato The Treasure Inside che è una grande pellicola da Oscar con due attori eterosessuali", dice Nicholas Stoller. “E il personaggio di Billy, Bobby, continua a chiedersi ‘Perché gli attori gay non possono mai recitare in versione etero, mentre gli attori etero possono interpretare personaggi gay vincendo gli Oscar?’. E quindi, affinché quella battuta funzionasse, avevamo bisogno di realizzare l'intero film da una prospettiva lgbtqia+. Quindi, i personaggi lgbtqia+ sono interpretati da attori e attrici lgbtqia+; i personaggi etero sono interpretati da attori lgbtqia+. Ogni attore del film appartiene a questa comunità. E penso che faccia la differenzia".

Il processo di casting di tutti quei ruoli si è rivelato sorprendente e stimolante. "Abbiamo fatto audizioni a tantissimi attori meravigliosi", dice Eichner. “Ciò che si è evinto, è che c’è una quantità enorme di talento tra le persone lgbtqia+ che non è stato utilizzato. Avremmo potuto scegliere altri 30 attori che erano tutti ugualmente divertenti e fantastici. È stato strabiliante. Non si trattava di far passare un messaggio, ma di aiutare a correggere quello che attualmente è un profondo squilibrio su chi ottiene determinate opportunità”.

La prima volta che l'intero cast si è assemblato, l'impatto è stato più potente di quanto tutti si aspettassero. "Abbiamo fatto una lettura del copione e ci siamo divertiti tantissimo", dice Apatow. “Ma la cosa di cui sono rimasto sorpreso è che è stata una lettura molto emozionante, perché in molti hanno pensato: 'Non ho mai avuto una parte simile. Non mi sono mai sentito rappresentato. La maggior parte del business non è stata accogliente con me’. Molti dei presenti meritavano visibilità. Fortunatamente, ora gli spettatori rimarranno colpiti da tutti questi nuovi volti".

Il produttore Josh Church è rimasto incantato da loro. "Questo è stato tra i cast più ricchi di talenti che abbia mai visto", dice Church. “Guardando le scene sul set, ci sono delle persone che non abbiamo mai visto fare battute comiche e storie che non abbiamo mai sentito. Per questo cast, in particolare, sono state importanti le esperienze vissute da ciascuno di loro e tutti hanno portato le proprie. Ecco perché Billy e Nick hanno scritto intenzionalmente un film con un grande ensemble, in modo che potessimo coinvolgere tutti e dire: 'Condividi la tua storia' ".