L'accademia del Bene e del Male, trama e cast del film Netflix

Paul Feig dirige L’Accademia del Bene e del Male, il nuovo film Netflix basato sul romanzo best-seller di Soman Chainani. Come si scelgono i buoni e i cattivi delle favole ? In questo film c’è una scuola che si occupa della selezione e formazione in tal senso e si trova a Gavaldon. Scritto da Soman Chainani, autore del romanzo originale, L’Accademia del Bene e del Male racchiude alcuni momenti chiave di quest’ultimo e rispetta lo sviluppo dei personaggi. Tuttavia il film risulta “un animale molto diverso che va in luoghi diversi” invece di essere “una noiosa ricostruzione” del libro.

L’accademia del Bene e del Male: la trama

approfondimento

L'Accademia del bene e del male, il secondo trailer del film

In un istituto i giovani vengono addestrati a diventare eroi o cattivi delle favole. Sophie vive a Gavaldon dove ogni quattro anni due ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età vengono portati in questa scuola speciale e lei aspetta da tutta la vita di andarci per allenarsi a essere un’eroina. E ora tocca proprio a lei, una principessa che adora il rosa e ha una personalità solare, insieme all’amica Agatha, una ragazza vestita sempre di nero e solitaria. Tuttavia le apparenze ingannano e non tutto è così chiaro come sembra e le due ragazze non vogliono più frequentare quella scuola ma si rendono conto che per tornare a casa l’unico modo è attraverso una fiaba.