Festa del Cinema di Roma, a Noomi Rapace il Premio alla Carriera

Serie TV

Rilasciate oggi le prime immagini dal set di DJANGO, la serie originale Sky e CANAL+ che rilegge in chiave contemporanea l’omonimo classico western, le cui riprese sono in corso in Romania. Protagonisti MATTHIAS SCHOENAERTS, NOOMI RAPACE, NICHOLAS PINNOCK e LISA VICARI. FRANCESCA COMENCINI alla regia dei primi episodi e direttrice artistica del progetto. Nel team di regia anche DAVID EVANS e ENRICO MARIA ARTALE

Liberamente ispirata al classico di Sergio Corbucci, l’attesissima Django è prestigiosa serie TV completamente girata in inglese, in dieci episodi da sessanta minuti, prodotta per Sky Studios e Canal + da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e co-prodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con Odeon Fiction e StudioCanal TV. Nella foto: Matthias Schoenaerts interpreta l’iconico personaggio del titolo, accanto a Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, antagonista di Django (FOTO DI FIRST-LOOK - ph. credit Cos Aelenei)