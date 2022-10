È morto Robbie Coltrane, addio all'Hagrid di Harry Potter

L'attore aveva 72 anni, era malato da due ed era ricoverato in un ospedale vicino a casa sua. Aveva recitato anche nella saga di James Bond e in Flash Gordon. Aveva scelto il suo nome d'arte in onore di John Coltrane Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È morto all’età di 72 anni Robbie Coltrane, attore scozzese dalla lunghissima carriera cinematografica reso particolarmente popolare in tutto il mondo dal ruolo di Rubeus Hagrid, il custode gigante e bonaccione della saga di Harry Potter. A confermare la sua scomparsa al sito Deadline è stato il suo agente. Coltrane è morto mentre era ricoverato in un ospedale vicino a casa sua, a Larbert, in Scozia. Era malato da due anni.

Una carriera lunga e ricca L’attore non aveva recitato solo in Harry Potter, aveva avuto ruoli importanti anche in altre grandi produzioni holliwoodiane come Goldeneye e Il Mondo non Basta (diciassettesimo e diciannovesimo film della saga di James Bond), La Vera Storia di Jack Lo Squartatore – From Hell e Ocean’s Twelve. Oltre che da Soderbergh, Cuarón e Yates, era stato diretto anche da Kenneth Branagh nella trasposizione cinematografica dell’Enrico V di Shakespeare.

L'ESORDIO NEL 1980 La sua carriera cinematografica era iniziata nel 1980, trentenne, con La Morte in Diretta di Bernard Tavernier, il suo ultimo film era stato Effie Gray – Storia di Uno Scandalo, diretto da Richard Laxton nel 2014. Aveva poi continuato a lavorare su diverse produzioni televisive. In particolare aveva ottenuto grande successo in patria grazie al ruolo dello psicologo forense Dr. Edward Fitz Coltrane nella serie tv Cracker, per la quale aveva vinto tre BAFTA consecutivi come migliore attore.