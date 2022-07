La scelta e il passaggio al Quadball

approfondimento

Arriva “Animali Fantastici 3: I segreti di Silente”: le cose da sapere

La decisione è stata presa dal governo dello sport del Quidditch reale come segno di protesta nei confronti di J. K. Rowling, accusata di essere una persona transfobica dopo aver criticato l’idea che il sesso biologico di una persona non basti a definire la sua identità sessuale. Una dichiarazione pubblica che in molti hanno ritenuto lesiva, soprattutto da parte della comunità LGBYQ+. A tal proposito, per prendere le distanze dalla scrittrice, si è passati ai fatti con la trasformazione del Quidditch in Quadball. Le regole, ovviamente, saranno le stesse, ma da questo momento coloro che praticano questo sport dovranno chiamarlo con quest’altro nome. I fondatori della Major League Quadball, in un comunicato ufficiale, si sono dichiarati soddisfatti della decisione, che avrà una ripercussione mondiale dal momento che sono quasi 600 le squadre fondate di questo sport oramai praticato in 40 paesi.