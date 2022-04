Arriva “Animali Fantastici 3: I segreti di Silente”: le cose da sapere

Il terzo film della saga - spin-off e prequel di Harry Potter - con protagonista il personaggio di Newt Scamander esce al cinema il 13 aprile. Il timido magizoologo torna con una nuova avventura per impedire al malvagio Grindelwald di prendere il controllo del mondo magico e imporne il dominio sui babbani, mentre si scopre qualcosa di più sul passato di Albus Silente. Nel ruolo del mago oscuro, che nei primi due film è interpretato da Johnny Depp, troviamo Mads Mikkelsen Condividi

Ricomincia la lotta contro il mago oscuro Gellert Grindelwald. Esce al cinema il 13 aprile Animali fantastici - I segreti di Silente (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), terzo episodio della saga spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter. Il film, diretto da David Yates, vede J. K. Rowling - autrice dei libri sul maghetto di Hogwarts - nel ruolo di sceneggiatrice insieme a Steve Kloves. Tornano quindi le avventure di Newt Scamander che, insieme ad Albus Silente, cerca di ostacolare i piani del mago oscuro determinato a imporre il dominio del mondo magico sui babbani.

Nel primo film della saga, Animali fantastici e dove trovarli, abbiamo conosciuto il timido e brillante magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne). È il 1926 e a New York il Magico Congresso degli Stati Uniti d'America è alle prese con la minaccia di un Obscurus, una forza sinistra dal potere altamente distruttivo. Newt, con l'aiuto del no-mag (termine americano per babbano, ovvero non mago) Jacob Kowalski (Dan Fogler) e le due streghe Tina (Katherine Waterston) e Queenie Goldstein (Alison Sudol) scopre che dietro agli attacchi dell'Obscurus c'è il mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Il secondo film, Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, riparte dal 1927, sei mesi dopo gli eventi del primo: Grindelwald evade di prigione e inizia a radunare attorno a sé adepti di sangue "puro" per instaurare un nuovo ordine mondiale in cui i maghi debbano regnare sui babbani. Albus Silente (Jude Law) chiede aiuto al suo ex studente Newt Scamander che, con Jacob e Tina, va a Parigi dove Grindelwald è sulle tracce dell'obscuriale Credence Barebone. I tre però cadono in una trappola e Credence Barebone e Queenie Goldstein passano al lato oscuro.

La trama di Animali fantastici - I segreti di Silente

Il nuovo film è ambientato negli anni '30 nel Novecento. Grindelwald (Mads Mikkelsen) è determinato a prendere il controllo del mondo magico e imporne il dominio sui babbani, aiutato da una schiera di seguaci sempre più numerosa. Silente, a causa di un patto di sangue fatto in gioventù con il suo attuale nemico, non può combatterlo da solo e chiede di nuovo l'aiuto di Newt formando una squadra composta da Theseus (Callum Turner) - fratello di Newt -, la maga americana Lally Hicks (Jessica Williams), la fedele assistente Bunty (Victoria Yeates), il mago senegalese-francese Yusuf Kama (William Nadylam) e il no-mag americano Jacob Kowalski. Al centro dell'avventura un Qilin, una creatura magica che può vedere nella propria anima e nel futuro e si inchina solo davanti ai puri di cuore. I protagonisti metteranno in atto un piano per ostacolare la chiaroveggenza di Grindelwald e impedirgli di salire al potere.

Le curiosità

La saga si evolve con toni più cupi e sul terzo film, complice l'ambientazione negli anni '30, aleggiano gli spettri del nazismo e dell'eugenetica, pur traslati nel mondo magico con la contrapposizione maghi-babbani. Tornano più centrali le creature fantastiche, vedi il Qilin, e si scopre qualcosa di più sul tradimento di Queenie, sul passato di Credence e soprattutto sulla storia di Silente, dalla sorella Ariana al rapporto con il fratello Aberforth, fino alla sua complessa relazione con Grindelwald. Nei panni del mago oscuro non c'è più Johnny Depp: l'aveva annunciato l'attore stesso nel 2020, dopo che la Warner Bros. gli aveva chiesto di dimettersi a seguito della pubblicità negativa legata alla vicenda legale con l'ex moglie Amber Heard e alla causa intentata da Depp contro la News Group Newspapers Ltd per un articolo del The Sun, che lo definiva "wife beater" lasciando intendere che avesse picchiato l'ex consorte. Il 25 novembre 2020 la Warner Bros. ha annunciato che Mads Mikkelsen avrebbe sostituito Depp nel ruolo di Grindelwald. Il primo trailer di Animali fantastici - I segreti di Silente è stato pubblicato il 13 dicembre 2021, un secondo sarebbe dovuto uscire il 24 febbraio 2022 - come aveva annunciato Jude Law sui canali social del film - ma è stato diffuso il 28 febbraio a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.

Il cast di Animali fantastici - I segreti di Silente Eddie Redmayne: Newt Scamander

Newt Scamander Jude Law: Albus Silente

Albus Silente Ezra Miller: Credence Barebone /Aurelius Silente

Credence Barebone /Aurelius Silente Dan Fogler: Jacob Kowalski

Jacob Kowalski Alison Sudol: Queenie Goldstein

Queenie Goldstein Callum Turner: Theseus Scamander

Theseus Scamander Jessica Williams: Eulalie Hicks

Eulalie Hicks Mads Mikkelsen: Gellert Grindelwald

Gellert Grindelwald William Nadylam: Yusuf Kama

Yusuf Kama Poppy Corby-Tuech: Vinda Rosier

Vinda Rosier Victoria Yeates: Bunty

Bunty Richard Coyle: Aberforth Silente

Aberforth Silente Maria Fernanda Cândido: Vicência Santos

Vicência Santos Oliver Masucci: Anton Vogel