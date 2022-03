Animali Fantastici: I Segreti di Silente, svelati i nuovi poster

A poco più di due settimane dall’uscita del tanto atteso terzo capitolo della saga Animali Fantastici, prequel di Harry Potter, i produttori di Warner Bros hanno condiviso sui social ben quattro nuovi poster del film Animali Fantastici: I Segreti di Silente. C’è Jude Law nei panni di Albus Silente, ma anche Eddie Redmayne che interpreta Newt Scamander Condividi

In attesa del debutto nelle sale italiane il prossimo mercoledì 13 aprile, Animali Fantastici: I Segreti di Silente, pubblica con Warner Bros Pictures nuovi poster dei suoi protagonisti. Dopo una prima locandina resa nota lo scorso dicembre, il terzo capitolo della saga Animali Fantastici, spin-off di Harry Potter, condivide con i fan e gli appassionati di tutto il mondo altre importantissime immagini, con Albus Silente, Newt Scamander, Snaso e Asticello, sempre corredate dalla dicitura “Return to magic”, in italiano “Ritorno alla magia”.

Le nuove locandine di Animali Fantastici: I Segreti di Silente approfondimento Animali Fantastici - I Segreti Di Silente, il nuovo spot Sempre in compagnia dei suoi protagonisti Eddie Redmayne (Newt Scamander), Ezra Miller (Credence Barebone/Aurelius Silente) e Jude Law (Albus Silente), Animali Fantastici: I Segreti di Silente si prepara a tornare nelle sale italiane e di tutto il mondo a partire dal prossimo aprile, in concomitanza con la Pasqua. Nei nuovissimi poster del film pubblicati da Warner Bros Pictures sui social, ritroviamo alcuni tra i principali protagonisti della pellicola, accompagnati dall’emblematica frase “Ritorno alla magia”, che già i fan avevano potuto ammirare nel poster dello scorso dicembre con la Fenice Fanny in prima linea per proteggere Hogwarts. Mentre nella prima foto, un Jude Law con barba incolta interpreta il capo della più celebre Scuola di Magia e Stregoneria, Albus Silente, lasciando intravedere sullo sfondo le storiche pareti del Castello di Harry Potter, nella seconda immagine ritroviamo Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander. Ci sono poi Snaso e Asticello che anche in questo capitolo della nota saga prequel di Harry Potter accompagneranno, insieme ad altri numerosi amici, Scamander nelle sue avventure e battaglie contro l’oscuro mago Gellert Grindelwald.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fantastic Beasts (@fantasticbeastsmovie) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Animali Fantastici: I Segreti di Silente, la trama del film approfondimento Animali Fantastici 3, Panini annuncia la guida ufficiale al film Il nuovo capitolo dell’acclamata saga Animali Fantastici, ancora una volta diretto dal regista David Yates, riporta i fan negli anni che ancora precedono le vicende narrate nel franchise di Harry Potter con una tanto attesa novità, visto che a vestire i panni del cattivo mago Gellert Grindelwald non sarà più il trasformista Johnny Depp – dopo la sua esclusione dalla saga per il caso giudiziario con la ex moglie Amber Heard – ma Mads Mikkelsen. In particolare la trama di Animali Fantastici: I Segreti di Silente racconta di quando il professor Albus Silente, promesso Preside alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, si ritrova a dover sconfiggere l’oscuro potere del mago Gellert Grindelwald, intenzionato a prendere il controllo dell’intero panorama e mondo magico. Non essendo il grado di fermarlo da solo, Silente sceglie di affidarsi al talento del magizoologo Newt Scamander che avrà il compito di guidare un’intera squadra di maghi, streghe e animali fantastici di ogni tipo, per distruggere per sempre la legione dei seguaci di Grindelwald. Pellicola in cui si vocifera, ci sarà il tanto atteso scontro decisivo tra i personaggi di Jude Law e Mads Mikkelsen. Nel ricco cast che affiancherà Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen anche Ezra Miller, Dan Folger, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams e Katherine Waterston.