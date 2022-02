Animali Fantastici - I Segreti di Silente, la data del nuovo trailer

Poche ore al nuovo filmato dell’atteso film diretto da David Yates . L’attore britannico , classe 1972 , ha parlato della pellicola fornendo un primo sguardo sulla sinossi: “Sono entusiasta di dire che in questo film saranno rivelati alcuni retroscena che hanno contribuito a formare il leggendario mago che abbiamo imparato ad amare in Harry Potter ”.

Jude Law ha poi aggiunto: “La posta in gioco è davvero alta per lui e ha bisogno di un’improbabile squadra di eroi che lo aiuti ad affrontare la sua più grande sfida ad oggi”.

Il testo poi continua: “Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?”.