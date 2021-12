Animali fantastici - I segreti di Silente: il poster ufficiale

Fanny, la fenice di Albus Silente, campeggia nel poster ufficiale del terzo film della serie cinematografica fantasy che arriverà nelle sale a partire dal 13 aprile 2022 Condividi

I fan dell'universo di J.K. Rowling possono cominciare a sognare sulla nuova immagine rilasciata da Warner Bros. a proposito di Animali fantastici - I segreti di Silente, prossimo capitolo del franchise Animali fantastici - Fantastic Beasts iniziato al cinema nel 2016. Col poster ufficiale, che segue il rilascio del primo trailer, comincia ufficialmente il conto alla rovescia per l'arrivo del film in sala, atteso in Italia per il 13 aprile 2022.



I profili social della Warner Bros. sono stati invasi dai commenti degli appassionati della saga, pronti ad accendere la discussione sul nuovo film con Eddie Redmayne. "La magia sta tornando", così c'è scritto sul poster ufficiale del film che consiste in un artwork spettacolare ed evocativo. La fenice Fanny è in volo diretta verso il castello di Hogwarts, una veduta che certamente emozionerà i fan di Harry Potter. Il castello è apparso in una scena del secondo film del franchise e anche la fenice era stata anticipata nel primo trailer del film a sottolineare il ruolo di spicco che avrà il mago Albus Silente in questa nuova avventura contro il mago oscuro Gellert Grindelwald. Nella guerra contro il mago oscuro, Silente affida al magizoologo Newt Scamander, l'apprezzato attore premio Oscar Eddie Redmayne, l'incarico di guidare una squadra composta da streghe e maghi per affrontare le legioni di Grindelwald ma quando la battaglia si infiamma il professore, futuro preside della scuola, dovrà scendere in campo per mettersi in prima linea contro l'ex amico.



Il cast del film (senza Johnny Deep) Il film che arriverà in Italia solo il prossimo aprile, è diretto ancora una volta dal britannico David Yates che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da J.K. Rowling e Steve Kloves, firmatari dei copioni dei due capitoli cinematografici precedenti. Nel cast torneranno Redmayne e Jude Law, quest'ultimo nei panni di Albus Silente, Ezra Miller in quelli di Credence Barebone, Dan Fogler e Alison Sudol, rispettivamente Jacob Kowalski e Queenie Goldstein e molti degli altri beniamini della saga amata dal pubblico. Non sarà parte del cast, come è noto, l'attore Johnny Deep sostituito da Mads Mikkelsen nel ruolo del mago europeo Gellert Grindelwald. Animali fantastici - I segreti di Silente, versione italiana di Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, è un'altra pellicola le cui riprese hanno subito i ritardi della stagione 2020 a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): la lavorazione, che sarebbe dovuta partire a metà marzo 2020 è invece iniziata il 1° settembre dello stesso anno. Altri rallentamenti sono dovuti alla battaglia legale con Johnny Deep cui era stato chiesto di lasciare il cast.