Animali Fantastici 3, il titolo ufficiale e la data d'uscita

Tutto verrà a galla in questa pellicola, con i fan che si chiedono quanto la sceneggiatura andrà ad ampliare un particolare discorso lasciato in sospeso. Nei romanzi di J.K. Rowling si intuisce, pur non essendo mai palesato, che negli anni trascorsi fianco a fianco tra i due ci sia stata più che un’amicizia. In seguito, conclusa la saga letteraria, l’autrice ha poi spiegato come nella sua mente Silente fosse omosessuale. Quello con Grindelwald era amore vero. Ciò sarà esplicato nella pellicola?

Il terzo film della saga prequel vedrà inevitabilmente il faccia a faccia tra Silente e Grindelwald. Qualcosa che il preside avrebbe voluto evitare a ogni costo. Il legame tra loro gli impedisce di confrontarsi con l’amico di un tempo e per questo era stato mandato in missione il giovane Newt Scamander.

Ecco i protagonisti del film:

Eddie Redmayne: Newt Scamadner

Jude Law: Albus Silente

Ezra Miller: Credence/Aurelius Silente

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Katherina Waterston: Tina Goldstein

Mads Mikkelsen: Grindelwald

Jessica Williams: Eulalie Hicks

Il film avrà svariate ambientazioni, da Londra a Berlino, ma soprattutto Rio de Janeiro. Per quanto concerne la trama, non è stata fornita una sinossi ufficiale. Grindelwald ha formato il proprio esercito e di certo gli eventi del mondo magico si svolgeranno di pari passo con la Seconda Guerra Mondiale.

La pellicola darà modo al pubblico di esplorare altri angoli del mondo magico, lasciandosi alle spalle New York e Parigi. Non sarà questo il film dello scontro finale tra i potenti maghi, considerando come l’idea iniziale fosse quella di realizzare un arco narrativo di cinque pellicole. Questa sarà quella centrale e forse più ricca di sorprese. Una di queste potrebbe riguardare Credence. È davvero Aurelius Silente o si è trattato di una menzogna di Grindelwald per poterlo controllare? La guerra è alle porte, sia per i babbani che per i maghi. È tempo di scegliere da che parte schierarsi.