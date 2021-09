Milano Fashion Week, dal 21 al 27 settembre

Sette giorni di stile e glamour

Paris Fashion Week 2021: le star all'evento di moda a Parigi. FOTO

65 sfilate (di cui 2 doppie), 42 in presenza nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19 e 23 digitali, 75 presentazioni e su appuntamento (56 in presenza e 19 in streaming), sono 33 gli eventi (29 in presenza e 4 digitali) per un totale di 173 appuntamenti in calendario (125 in presenza e 46 via web), sono questi i numeri della Milano Fashion Week 2021. Tra le principali novità, il ritorno del marchio Roberto Cavalli sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi e dei brand Moncler e Boss. Debutteranno invece con una sfilata MM6 Maison Margiela, Luisa Spagnoli, Hui, Vitelli, Joy Meribe e Maison Alvine Demanou.

La fashion week sarà celebrata mercoledì 22 settembre con un evento istituzionale di Camera Nazionale della Moda Italiana, i cui dettagli saranno rivelati nei prossimi giorni.