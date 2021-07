Animali fantastici 3, Richard Coyle sarà Aberforth Silente

approfondimento

Il ruolo di Aberforth era già stato interpretato da Ciaran Hinds in Harry Potter e i doni della morte: Parte II. Sempre secondo il magazine online, il nuovo capitolo verrà girato, in parte, in Germania. La news sulle riprese potrebbe collegarsi a I crimini di Grindelwald, poiché proprio nella pellicola si accennava allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ragione più che valida per l’ambientazione tedesca. Il racconto dovrebbe svolgersi negli anni ’30, principalmente in Brasile, a Rio de Janeiro, ma nulla è ancora stato ufficializzato.