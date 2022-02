Animali Fantastici 3, Panini annuncia la guida ufficiale al film

La trama del film

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald trama per prendere il controllo del mondo magico. Impossibilitato ad agire in prima persona, affida al Magizoologo Newt Scamander il comando di un'intrepida squadra di maghi, streghe e di un coraggioso pasticciere babbano, per una missione pericolosa che li condurrà a incontrare animali fantastici vecchi e nuovi e ad affrontare le sempre più numerose legioni dei seguaci di Grindelwald. La posta in gioco è altissima: per quanto ancora Silente potrà limitarsi a fare da osservatore?