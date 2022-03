Animali Fantastici - I Segreti Di Silente, il nuovo spot

Il terzo capitolo della saga Animali Fantastici sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo: l’8 aprile toccherà all’Inghilterra, mentre in Italia il film uscirà il 13 aprile . Manca ormai pochissimo per scoprire tutte le incredibili novità che sicuramente ci aspettano, a riprova del fermento che ruota intorno alla pellicola fantasy è in atto un piano marketing degno della Warner Bros. Pictures.

Nel lungometraggio Albus Silente conosce la verità: il grande e potente mago oscuro Gellert Grindelwald vuole avere il totale controllo sul Mondo Magico e farà di tutto per ottenerlo. Silente non può fermarlo da solo, così decide di affidare il comando di una squadra di maghi e streghe al magizoologo Newt Scamander. Con loro ci sarà anche un intrepido babbano panettiere. Tutti uniti dovranno affrontare una missione molto pericolosa, incontrando vecchie e nuove creature magiche, scontrandosi con la legione sempre più grande e pericolosa di Grindelwald. La posta in gioco è altissima: Silente resterà ai margini ancora a lungo?

Mads Mikkelsen prende il posto di Johnny Depp

Nonostante l’affetto dimostrato dai fan di tutto il mondo, Johnny Depp non tornerà nei panni di Grindelwald in Animali Fantastici - I Segreti di Silente. L’attore, infatti, è stato congedato dal set un solo giorno dopo l’inizio delle riprese, a causa dei problemi giudiziari legati all’ormai ex moglie Amber Heard.

Dopo la sentenza del 2 novembre 2020, in cui il giudice definisce Depp colpevole di avere picchiato la moglie in più occasioni, lo stesso attore annuncia la sua scelta di rinunciare al suo ruolo in Animali Fantastici 3. È il 6 novembre del 2020: “Vorrei ringraziare tutti per il vostro sostegno. Sono davvero commosso. Voglio farvi sapere che la Warner Bros mi ha chiesto di rinunciare alla partecipazione in Animali Fantastici e io ho accettato.”

Proprio a causa di questa richiesta molti seguaci della saga, trovando il gesto discutibile, hanno scelto di boicottare la pellicola e di non andare al cinema. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare l’uscita del film per scoprirlo!