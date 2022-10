Henry Cavill, dopo il cameo in Black Adam, tornerà Superman

Ci sarebbe un nuovo accordo nell’aria tra Warner Bros. e Cavill per un nuovo film di Superman Condividi

David Zaslav, presidente di Warner Bros. Discovery, ha parlato del futuro Dc Comics al cinema lo scorso luglio, spiegando che è in programma un piano decennale per i film DC "incentrato sulla qualità dei singoli film". Molti fan stanno aspettando da tempo una nuova avventura dell'uomo di acciaio, ma ora questa possibilità sembra concreta. Henry Cavill potrebbe tornare nei panni di Superman per un nuovo film.

Superman torna grazie a Dwayne Johnson approfondimento Henry Cavill vuole interpretare Superman per anni Quasi dieci anni dopo L’Uomo d’Acciaio e vari cameo del personaggio in altri film Dc Comics, Superman apparirà nei prossimi giorni in una scena post-credit di Black Adam con protagonista Dwayne Johnson. Ma Devin Faraci di Birth Movies ha confermato che la Warner Bros. sarebbe intenzionata a realizzare un nuovo film con Cavill nei panni di Superman anche grazie a un intervento di Johnson: “Ho ricevuto delle nuove informazioni dal dietro le quinte che reputo affascinanti: il motivo per cui Henry Cavill è tornato come Superman in Black Adam è proprio grazie a The Rock. Dwayne Johnson li ha spinti a tornare a lavorare con Henry Cavill, con cui hanno firmato un nuovo accordo che include un nuovo film di Superman. Tutto questo grazie a The Rock” ha detto Faraci, aggiungendo: “Non solo tornerà in Black Adam, da quanto ho capito stanno lavorando proprio ad un film di Superman con Henry Cavill!”.

Henry Cavill è pronto per un nuovo Superman? vedi anche The Witcher 3, Henry Cavill girerà anche in Italia Anche Viewer Anon ha riportato la notizia, spiegando che Cavill ha raggiunto un accordo con la Warner Bros. per riprendere il suo ruolo di Superman grazie alla spinta di The Rock. In alcuni cameo come in Shazam! o Peacemaker l’eroe è apparso spesso con il volto oscurato proprio perchè l’attore aveva preso le distanze dal personaggio, ma ora sembra ci sia una nuova occasione per indossare il costume blu e rosso e tornare a combattere il male.