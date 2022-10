Super Mario Bros., il trailer ufficiale

Presentato online il primo trailer ufficiale del film animato sul celebre eroe Nintendo, Super Mario Bros Condividi

Il 6 Ottobre è stato lanciato il trailer ufficiale di Super Mario Bros., il film di animazione diretto da Aaron Horvath, Michael Jelenic dedicato interamente all'eroe Nintendo con cui intere generazioni sono cresciute. Nintendo Direct, in collaborazione con Illumination, ha realizzato questo lungometraggio che sarà al cinema il 7 Aprile 2023 e porterà al cinema tutti i fan del videogioco e del personaggio che avrà la voce di Chris Pratt, attore che abbiamo visto in Guardiani della Galassia o nella recente saga di Jurassic World. Al suo fianco Charlie Day come voce di Luigi, storico compagno di avventure di Mario.

Super Mario Bros: la sinossi Il film segue Mario, un idraulico che si mette in viaggio con il fratello Luigi per vivere una nuova avventura tra labirinti sotterranei per salvare la Principessa Peach. Dalle immagini del trailer sembra che Bowser stia cercando di attaccare un castello popolato da pinguini e questo darà il via a una battaglia "epica" in perfetto stile mariesco. Il villain principale del gioco si impossesserà di una stella che gli servirà come strumento per mettere in atto i suoi piani pericolosi.