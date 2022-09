Super Mario Bros., annunciata la data di uscita del teaser trailer

Come riportato da ComicBook, il film vedrà nel cast Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen

ComicBook ha rilanciato l’annuncio fatto dalla pagina Instagram del Comic Con di New York che ha rivelato la data di uscita del primo teaser del film d’animazione Super Mario Bros.

Cresce sempre di più la curiosità del pubblico per la pellicola dedicata a uno dei protagonisti più amati e iconici del mondo dei videogame. Il Comic Con di New York ha svelato che le prime immagini del lavoro saranno distribuite a inizio ottobre, più precisamente giovedì 6 .

Chris Pratt, il video virale a tema Super Mario per lanciare il film

Non ci sono notizie per quanto riguarda la sinossi e il titolo ufficiale del film, a cui ci si sta momentaneamente riferendo come ‘Super Mario Bros.’.