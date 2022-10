Emancipation, il nuovo film con Will Smith ha una data d’uscita

Le prime immagini e i primi dettagli del film della star dopo lo schiaffo agli Oscar Condividi

Ricordate lo spiacevole episodio dello schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar? Dopo le scuse al collega qualche mese fa, Will Smith torna con un nuovo film, Emancipation, diretto da Antoine Fuqua, di cui è stato pubblicato poche ore fa il teaser trailer ufficiale. L’attore di Bad Boys che abbiamo visto recentemente protagonista di King Richard, è il protagonista di questo thriller action storico scritto da William N. Collage che uscirà su Apple Tv+ il 9 Dicembre 2022.

Emancipation: la sinossi ufficiale Ispirato a fatti realmente accaduti, Emancipation racconta la storia di uno schiavo di nome Peter e della sua fuga da una piantagione della Louisiana. Cercando di non cadere vittima di schiavisti e cacciatori, Peter vuole raggiungere il Nord del paese per unirsi all’esercito dell’Unione in seguito alle parole di Lincoln sulla fine della schiavitù.

La storia vera da cui è tratto il film Il vero schiavo Gordon è stato fotografato nel 1863 con la schiena martoriata dalle cicatrici. La sua foto ha fatto il giro del mondo per molto tempo, fino a rendere l’uomo un simbolo di denuncia degli orrori dello schiavismo negli Stati Uniti. Il film di Fuqua parte dalla storia di Gordon per ricostruire la sua avventura e sensibilizzare sull’argomento e quindi sul razzismo ancora molto diffuso in America e in gran parte del mondo.