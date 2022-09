“Abbiamo raccontato storie fantasmi, di alterità, della vita oltre la tomba, per un lungo periodo; storie che fanno formicolare la carne e rendono le ombre più oscure e, cosa più importante, che ci ricordano che viviamo e che vi è qualcosa di speciale, qualcosa di unico e straordinario nell’essere vivi.” Così scrive Nei Gaiman, un artista che di spettri e pure di sogni se ne intende parecchio. Basti pensare alla serie Sandman, E in fondo anche Il fantasma di Alessandro Appiani è abitato da spiriti e chimere. Disponibile per l'acquisto e il noleggio su Teca Tv, la pellicola, diretta da Stefano Simone, è un caleidoscopio di generi cinematografici. A partire dai giovani protagonisti impegnati a investigare su una serie di omicidi che sembrano collegati alla leggenda del fantasma del principe Alessandro Appiani e al suo castello abbandonato. Detective in erba che rimandano agli adolescenti protagonisti di pellicole tratte dalle opere di Stephen King come It o Stand By Me, ma pure all’intrepida banda di Strange Things. Non manca poi un omaggio alla commedia italiana anni Settanta. Basti pensare ai dialoghi tra il vanaglorioso ispettore di polizia e il suo assistente, un omaggio ai mitici duetti tra Il commissario Auricchio (Lino Banfi) e l’appuntato De Simone (Sandro Ghiani) di Fracchia- La belva umana.