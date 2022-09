Rumble Through the Dark, le prime immagini del film

Sono state diffuse le prime immagini di Rumble Through the Dark , la nuova e attesissima pellicola di Graham e Parker Phillips , che vede protagonisti Aaron Eckhart e Bella Thorne. Il film è tratto dal libro The Fighter, scritto da Michael Farris Smith, che ha lavorato anche alla sceneggiatura di Rumble Through the Dark. L’attesa per questa produzione è molto alta e i motivi sono svariati: c’è grande curiosità attorno alla storia ma anche gli attori sono un elemento di forte richiamo per gli appassionati di cinema, che non vedono l’ora di scoprire cos’hanno preparato stavolta Graham e Parker Phillips. Insieme ad Aaron Eckhart e Bella Thorne reciterà anche Marianne Jean-Baptiste.

A diffondere le prime foto di scena di Rumble Through the Dark è stato il sempre informato sito Deadline.com, che ha potuto avere accesso in anteprima agli scatti dal set per mostrare in esclusiva alcuni momenti della pellicola che arriverà al cinema nelle prossime settimane. Dalle immagini, si percepisce la cura della fotografia, un elemento che contraddistingue da sempre i film di Graham e Parker Phillips. Colori saturi , vividi e quasi fluorescenti sottolineando le atmosfere della storia drammatica. Dalle immagini diffuse da Deadline.com si percepisce la volontà da parte dei registi di accompagnare la trama del film con le immagini, in un susseguirsi di scene ad alto impatto visivo.

La trama di Rumble Through the Dark

Rumble Through the Dark è stato ambientato nella zona del delta del Mississippi, un’area oscura e misteriosa che da sempre dà spunti per storie di terrore che, ormai, fanno parte della tradizione americana. In questo scenario si svolge il film di Graham e Parker Phillips, scritto Michael Farris Smith, in cui un ex combattente a mani nude, interpretato da Aaron Eckhart, deve vincere un ultimo combattimento per pagare i suoi debiti con il boss mafioso locale e salvare la sua casa d'infanzia. Non sarà facile per lui, anche perché in gioco c’è la sua sua vita e quella delle persone a cui tiene di più, per quella casa che per lui è tutto. Non un ruolo facile per Eckhart, come hanno spiegato gli stessi registi: “Sapevamo di aver bisogno di un interprete abbastanza coraggioso da affrontare la disperazione, la dipendenza, il dolore fisico e la crudezza emotiva del combattente, Jack Boucher; Aaron ha risposto a quella chiamata e poi ad alcune”. Il set del film, che è stato girato ormai un anno fa, è stata la cittadina di Natchez, nel Mississippi.