È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima rivisitazione in salsa comedy del capolavoro di Shakespeare. Arriverà il 14 ottobre su Disney+ e racconterà in maniera leggera e comica la vicenda da un punto di vista inedito: quello della cugina di Giulietta, la Rosaline messa a titolo (interpretata da Kaitlyn Dever). Che indovinate chi è nella storia? Ebbene sì, una recente fiamma di Romeo

Rosaline esordirà il 14 ottobre come Hulu Original negli Stati Uniti, come Star+ Original in America Latina e come Star Original su Disney+ in Italia.

La storia resa immortale dalla penna di William Shakespeare viene qui narrata da un punto di vista inedito, quello della cugina di Giulietta che si ritrova con il cuore spezzato dopo che il suo amato Romeo (interpretato da Kyle Allen) incontra sua cugina Giulietta (Isabela Merced) e se ne innamora pazzamente, lasciando perdere Rosaline e passando a corteggiare lei.

Questa commedia racconta con ironia e divertimento puro il piano attuato da Rosaline per sabotare la storia tra i due, riconquistando ciò che lei crede le appartenga: il bel Romeo, appunto.

Purtroppo per lei, la storia d'amore che vuole spezzare è in realtà la storia d'amore per eccellenza, quindi sarà molto ma molto difficile incrinare un iconico sodalizio come quello tra Romeo e Giulietta. Due nomi più incollati tra loro di Simon and Garfunkel, per intenderci… Ma le vie dell'amore sono infinite.