Tom Hardy ha vinto un altro torneo di Jiu-Jitsu

A true warrior

La passione di Tom Hardy per le arti marziali è ormai conclamata. L’attore ha d’altronde interpretato un lottatore anche sul grande schermo, nell’apprezzata pellicola Warrior del 2011. A differenza del personaggio di Tommy Riordan, Hardy non è tuttavia un cultore della MMA. L’attore è infatti cintura blu di Jiu-Jitsu brasiliano, disciplina in cui sembra cavarsela anche piuttosto bene. Ad agosto aveva già sbaragliato la concorrenza al REORG Open Jiu-Jitsu Championship di Wolverhampton, vincendo in entrambe le categorie (con e senza kimono, GI e NO-GI). A garantire sulle sue qualità in quell’occasione era stato anche uno dei suoi avversari, Danny Appleby che aveva detto: “Sono rimasto scioccato. Ma lui mi ha detto ‘Dimentica chi sono io e fai quello che faresti normalmente’. È un ragazzo molto forte, non lo penseresti mai visto il suo status di celebrità. Ho fatto circa sei tornei e sono sempre saluto sul podio. Ma lui è probabilmente l’avversario più duro che abbia mai affrontato – certamente è stato all’altezza di Bane (il cattivo interpretato da Hardy in Il cavaliere oscuro – Il ritorno, ndr.), questo è sicuro”. Evidentemente quel successo non deve essergli bastato.