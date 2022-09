Petra, la recensione della prima storia “Serpenti nel paradiso”

Su Sky e NOW è andata in onda la prima storia di "Petra" con protagonista Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Ecco le prime impressioni del primo episodio della nuova produzione targata Sky Original, ricordando che la puntata è disponibile anche on demand. L'appuntamento è ogni mercoledì alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Torna Petra con 4 nuove storie Dopo il successo della prima serie, andata in onda in quattro episodi nel 2020, Petra fa il suo grande ritorno su Sky con una nuova stagione piena di colpi di scena. L’appuntamento è a partire dal 21 settembre, in esclusiva ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Naturalmente a condurre le indagini c'è sempre la nostra Petra Delicato, intrepretata da una sempre più convincente Paola Cortellesi e dal fido Antonio Monte, un Andrea Pennacchi bravissimo nel crearsi un suo spazio interpretativo originale, senza mai essere messo in ombra dal personaggio centrale di Petra. E lo si capisce fin da questa prima puntata dal titolo "Serpenti nel paradiso" che il loro rapporto di reciproca stima e amicizia si è ormai consolidato, nonostante le differenze di età, genere, esperienza di vita e visione del mondo. Insieme sono una coppia investigativa senza precedenti (e due compagni di bevute inarrivabili). Sostenuti dalla stessa squadra di colleghi che il pubblico ha imparato a conoscere, Petra e Antonio si ritrovano ancora una volta ad affrontare una serie di crimini molto diversi fra loro.

Credito foto Luisa Carcavale

La trama di "Serpenti nel Paradiso" Al rientro dalle vacanze natalizie, Petra e Antonio indagano sulla morte di Giovanni Traveri, un giovane avvocato di successo, padre e marito esemplare, avvenuto in un villa di un quartiere lussuoso della città (siamo sempre a Genova) abitato da famiglie benestanti e rispettabili. Un mondo in cui gli affetti, anche quelli più stretti, e le amicizie di una vita sono solo apparenti e in cui è la finzione a prevalere sulla realtà. Su tutto questo Petra e Monte cominceranno ad indagare, svelando man mano che dietro la facciata di un tranquillo gruppo di amici si annidano troppi misteri. Si scoprirà che la vittima non è poi quel bravo marito e padre di famiglia che tutti si sforzano di ricordare. Il suo socio Giordano, con cui la vittima lavorava in un importante studio legale della città, nasconde contatti poco chiari. E poi le tre donne di questo ricco clan: misteriose, astute, manipolatrici: l'inconsolabile vedova Ines e le sue amiche Marina Resi, madre perfetta e Giulia Salvia, donna in carriera.

Credito foto Luisa Carcavale

Il mondo di Petra Delicato Tuttavia, come abbiamo imparato anche dalle storie della prima stagione, accanto alle indagini in cui per arrivare a scoprire il colpevole è lecito usare ogni mezzo possibile, c’è poi tutto il mondo di Petra fatto di beata solitudine e incontri occasionali sul fronte personale. Un aspetto non secondario, in cui la regista Maria Sole Tognazzi sembra voler indagare approfonditamente, anche in questa seconda serie e in questa prima storia. L’ ispettore integerrimo Pedra Delicato lascia quindi spazio ad una donna a tutto tondo: anticonvenzionale e piena di contrasti, forte ma costantemente alle prese con le sue debolezze, fedele a se stessa ma pronta a mettersi in discussione. Un magma che a forza è trattenuto e compresso. E, una volta raffreddato, è più duro del diamante. Durezza che il fido Antonio Monte con il suo bonario pessimismo e la sua timidezza cerca di smussare senza farsi troppo influenzare. Anche se in questa seconda stagione, un incontro inaspettato, però, lo costringerà a rivalutare tutto e a scoprire che forse l'indipendenza e la solitudine sbandierata da Petra non è l'unica chiave della felicità. Infatti, l'incontro con Beatrice, interpretata da Manuela Mandracchia, lo costringerà a rivalutare tutto e a scoprire che cambiare idea non significa rinnegare ciò che si è, ma entrare in una nuova fase della vita. E forse anche Petra ne sarà coinvolta. Ma è ancora presto per scoprirlo.