Spider-Man: No Way Home, al cinema dal 18 al 22 settembre. VIDEO

Spider-Man: No Way Home torna sul grande schermo con nuove scene inedite, attesissime da tutti i fan. A partire da domenica 18 settembre fino al 22 con l’iniziativa 'Cinema In Festa' lanciata da Anica, Anec, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il ministero della Cultura

Per la gioia dei fan, Spider-Man: No Way Home fa il suo ritorno sul grande schermo con nuove scene inedite da domenica 18 e fino al 22 settembre con l’iniziativa Cinema In Festa. Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.