Spider-Man: No Way Home, il trailer della More Fun Stuff Version

Sono in vendita i biglietti per Spider-Man: No Way Home More Fun Stuff Version, che contiene 11 minuti aggiuntivi rispetto il film uscito a dicembre 2021. Per l’occasione, è stato diffuso un brevissimo trailer di 15 secondi

Venerdì 2 settembre sarà trasmesso nei cinema americani la versione estesa di Spider-Man: No Way Home, che in Italia sarà disponibile dal 18 al 25 settembre. Questo nuovo film prevede l’aggiunta di circa 11 minuti di scene inedite, con i biglietti che sono acquistabili (per gli americani) a partire da oggi martedì 23 agosto. A tal proposito, il canale ufficiale della pellicola ha diffuso sui propri profili social un piccolo di trailer della More Fun Stuff Version di Spider-Man: No Way Home.

Quali sono le scene aggiuntive?

Innanzitutto, ricordiamo in breve la trama del film. L’identità di Spider-Man è nota in tutto il mondo, motivo per il quale Peter Parker non riesce più a condurre una vita normale. A tal proposito, l’adolescente decide di rivolgersi al Doctor Strange, chiedendogli di utilizzare un incantesimo affinché la gente si dimentichi la sua identità. Questi accetta di aiutarlo, ma durante l’esecuzione della formula qualcosa va storto e vengono catapultati nella sua dimensione alcuni antagonisti dei precedenti film, come ad esempio il Goblin, Elektro, Doctor Octopussy e l’Uomo-Sabbia. Starà a Spider-Man, aiutato anche da suoi alter ego provenienti da altri universi (quelli interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield per intenderci) far tornare tutto come prima. Nel breve trailer di 15 secondi, possiamo già notare un paio di sequenze che nel film sono state tagliate. La prima vede Peter Parker a scuola costretto ad arrampicarsi controvoglia su un muro in palestra, probabilmente per dilettare i compagni di classe increduli di aver Spider-Man nella loro scuola. In un’altra, invece, si vede l’Uomo-Ragno inseguire un ladruncolo, interpretato da Harry Holland, fratello del protagonista. Per altre scene aggiuntive non resta che acquistare il biglietto e recarsi nei cinema.