Cinema in festa, dal 18 al 22 settembre biglietti a 3,50 euro

Dal 18 al 22 settembre nelle sale aderenti si potrà assistere alla proiezione dei film pagando solo 3,50 euro. L'iniziativa, lanciata da Anica, Anec, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il ministero della Cultura, mira a far tornare gli spettatori in sala dopo la crisi degli ultimi due anni

"Cinema in festa" in tutta Italia dal 18 al 22 settembre: per cinque giorni si potrà assistere alle proiezioni di tutti i film nelle sale al prezzo scontato di 3,50 euro. È la nuova iniziativa promozionale di Anica, Anec, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il Ministero della Cultura, che vede una grande partecipazione degli esercenti cinematografici: in tutta Italia saranno oltre duemila gli schermi che aderiscono alla promozione.

L'iniziativa "Cinema in festa", presentata nel corso di una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Mostra del Cinema di Venezia, è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026. Il format, ispirato alla "Fête du Cinéma" francese, prevede una 'festa' di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali. Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

"Le sale cinematografiche sono presidii culturali e la visione collettiva di un film è un'esperienza unica che arricchisce", ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in un videomessaggio. È importante fare vivere le sale - ha aggiunto Franceschini - e "Cinema in festa" aiuterà a dimostrare che vivere la magia del cinema è un'esperienza collettiva unica e irrinunciabile che arricchisce le persone ma anche interi territori, quartieri e città". Franceschini ha sottolineato, tra l'altro, che è "un po' paradossale che a un momento così d'oro per il cinema italiano, corrisponda una crisi delle sale. Bisogna ritornare a spiegare alle persone che un conto è vedere un film da soli a casa, un conto è vederlo al cinema, che è un'esperienza unica".