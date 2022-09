Sarà Francis Lawrence a dirigere il film sui Sublime, una band che ha ridefinito un genere musicale Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La 3000 Pictures di Sony sta sviluppando un film sulla band rock Sublime diretto dal regista di Hunger Games Francis Lawrence. Il gruppo musicale di Long Beach, in California, è nota soprattutto per la sua fusione reggae, punk, ska e hip-hop, tutti generi avvolti nel sottogeneri rock alternativo di sui sono stati in prima linea negli anni ’90. Canzoni come What I Got, Santeria e Doin' Time sono diventate hit radiofoniche su stazioni rock locali come KROQ di Los Angeles. Il cantante della band, Bradley Nowell, morì nel maggio 1996 per overdose di droga, con l'uscita dell'ultimo album omonimo della band poco dopo.

Il film sui Sublime GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Il film sui Sublime sarà diretto da Francis Lawrence che recentemente ha realizzato il film d’avventura Slumberland per Netflix con Jason Momoa, e scritto da Chris Mundy, autore di serie tv di successo come Ozark e Criminal Minds. Lawrence produrrà anche il film insieme a Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready, Dave Kaplan e Peter Paterno. Marisa Paiva sta supervisionando il progetto per 3000 Pictures, mentre Jamie Spetner per Chernin.

Cosa ne pensano i Sublime del film approfondimento I migliori film da vedere a settembre in streaming e al cinema. FOTO “Non possiamo credere che questo stia finalmente accadendo e non potremmo essere più onorati ed entusiasti di avere il grande Francis Lawrence e Chris Mundy per raccontare la nostra storia. Siamo così grati a Peter Paterno e Dave Kaplan/Surfdog per i loro anni di tenacia nel portare avanti questo film e ringraziamo la 3000 Pictures di Sony e la Chernin Entertainment per aver creduto in noi e averlo portato sul grande schermo", ha affermato Bud Gaugh di Sublime ed Eric Wilson, insieme alla vedova di Bradley Troy Nowell e al figlio Jakob Nowell. "Sappiamo che il talento e lo spirito di Bradley faranno parte di questo incredibile viaggio".

Un’idea accolta con entusiasmo da tutti approfondimento Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, il teaser "Siamo entusiasti che la storia follemente bella e importante di Sublime sarà finalmente raccontata", ha detto Kaplan, il manager della band. "Sono stati artisti senza paura e pionieri nel riunire così tanti generi musicali, culture e stili di vita durante il loro breve periodo come band, e la loro musica sta ancora influenzando musicisti e artisti fino ad oggi. Io e Peter Paterno abbiamo trascorso gli ultimi sei anni cercando i partner giusti e non riusciamo a credere nella creazione di questo Dream Team composto anche da Elizabeth Gabler e Marisa Paiva di 3000 Pictures, Francis Lawrence, Chris Mundy e il team di Chernin. Non vediamo l'ora che questo film venga realizzato”.