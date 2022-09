Harrison Ford: Indiana Jones 5 sarà il mio ultimo

La commozione di Harrison Ford e i dettagli del film

I partecipanti al D23 hanno avuto la fortuna di osservare un breve trailer della pellicola, che ha mostrato Indiana Jones rastrellare armi di fuoco, scene di inseguimenti in treno, a cavallo e durante una parata di New York. Il 13 luglio scorso Harrison Ford ha compiuto 80 anni, festeggiandoli prestando il volto per la quinta e ultima volta a Indiana Jones. Nel corso del D23, l’attore ha spiegato che il film farà impazzire i fan, promettendo che sarà un successo al contrario del quarto capitolo, Indiana Jones e il Regno del teschio di cristallo, che nel 2008 fu accolto tiepidamente dalla critica. Secondo Harrison Ford, tra i motivi che porteranno Indiana Jones 5 (titolo provvisorio) ad avere un ottimo riscontro c’è Phoebe Waller-Bridge, co-protagonista della pellicola nei panni di Helena. A completare il cast anche Mads Mikkelsen nel ruolo dell’antagonista principale, poi Thomas Kretschamm, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook. A parte le scene mostrate nel trailer, si sa molto poco della trama, sebbene alcune indiscrezioni rivelino che sullo sfondo ci potrebbe essere la lotta allo spazio tra Stati Uniti d’America e U.R.S.S. Contrariamente ai quattro precedenti capitoli, Steven Spielberg non sarà il regista a causa di alcuni dissensi in merito al copione, ma sarà presente in qualità di produttore. La direzione della pellicola, dunque, è stata affidata a James Mangold che abbiamo già visto in Logan e Ford v. Ferrari.