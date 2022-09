Venezia 79, Giornate degli autori: ecco i film premiati

Cinema

Venezia 2022, il programma delle Giornate degli autori. FOTO

É stato presentato il programma della diciannovesima edizione delle GIORNATE DEGLI AUTORI che si svolgerà nell'ambito della 79 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dal 31 agosto al 10 settembre. Ecco tutti i film

Fuori concorso (Film di Chiusura) The Listener di Steve Buscemi. Tessa Thompson è Beth lavora come volontaria per una “helpline”, in quel piccolo esercito di persone che stanno al telefono ogni notte in tutta l'America, raccogliendo chiamate da chi si sente solo, finito, senza speranza. Nel corso dell'ultimo anno l'ondata di telefonate è diventata uno tsunami. Mentre affronta il suo turno Beth sa che la posta in gioco è sempre più alta: sarà questa la notte in cui perderà qualcuno? Oppure riuscirà a salvare qualcuno?

Dirty, Difficult, Dangerous di Wissam Charaf – film di apertura. Storia dell’amore contrastato nella Beirut di oggi tra Ahmed, un rifugiato siriano, e Mehdia, una badante immigrata etiope. Mentre Mehdia cerca di affrancarsi dall’agenzia dell’impiego che la tiene sotto ricatto, Ahmed cerca di sopravvivere commerciando in componenti metalliche di seconda mano ed è affetto da una malattia misteriosa. I due amanti sembrano non aver futuro, ma non hanno neanche niente da perdere e così un giorno decidono di tentare la sorte e di lasciare insieme Beirut