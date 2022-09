Joker: Folie à Deux, Catherine Keener nel cast del film

Come riportato in esclusiva da Deadline, Catherine Keener farà parte del cast di Joker: Folie à Deux diretto da Todd Phillips

L’attrice statunitense vanta una lunga carriera tra piccolo e grande schermo con due candidature come Miglior attrice non protagonista agli Academy Awards per Essere John Malkovich e Truman Capote - A sangue freddo.