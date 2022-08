Ralph Eggleston, morto il regista e animatore Pixar

Art director di capolavori come Cars, Gli incredibili, A Bug's Life, Toy Story, Toy Story 2, Pocahontas, Il re leone e Aladdin, il suo ultimo contributo è stato in Soul del 2020. Vincitore di un Oscar con il cortometraggio For The Birds, si è spento a 56 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia Condividi

È morto a 56 anni Ralph Eggleston, regista e animatore della Pixar e vincitore di un Oscar con il cortometraggio "For The Birds" (Pennuti Spennati). Tra i suoi capolavori ci sono i cartoni animati "Cars", "Gli incredibili", "A Bug's Life", "Toy Story", "Toy Story 2", "Pocahontas"," Il re leone" e "Aladdin", dove ha lavorato come art director. Come riporta Variety, lo sceneggiatore americano si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Il suo ultimo contributo all'industria cinematografica animata è stato in "Soul" del 2020, dove ha lavorato come disegnatore nel dipartimento artistico.

La notizia della scomparsa e l'addio dei colleghi leggi anche Lightyear - La vera storia di Buzz, la recensione del film Tra i primi a rendere omaggio a Eggleston dopo la notizia della sua morte c'è la casa di produzione cinematografica Pixar, con la quale il regista e animatore ha collaborato vari anni contribuendo alla riuscita di capolavori dell'animazione. In un tweet, a corredo di una foto mentre disegna, si legge: "In memoria di Ralph Eggleston, animatore, regista, direttore artistico, artista di storyboard, scrittore, scenografo e il nostro caro amico. Pixar e il mondo te ne saranno per sempre grati".

La carriera di Ralph Eggleston Nato a Baton Rouge, in Louisiana, il 13 ottobre del 1965, è stato un regista, animatore e sceneggiatore americano. Ha vinto tre Annie Award, il primo per il miglior risultato individuale nella scenografia grazie al suo lavoro sul classico Pixar "Toy Story". In seguito ha vinto gli Annie Awards per "Alla ricerca di Nemo" nel 2004 e "Inside Out" nel 2015 e il Winsor McCay Award alla carriera nel 2016. Eggleston è stato anche insignito del VIEW Visionary Award nel 2019.

