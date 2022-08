Daniel Radcliffe è Weird Al Yankovic nel nuovo trailer del biopic

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Da quando ha smesso i panni del maghetto più famoso della storia, Daniel Radcliffe ha inanellato una serie di ruoli distantissimi da quello che gli aveva dato un precoce successo. Il prossimo però potrebbe essere quello della vita. Ad assicurarlo è la stessa persona che Daniel interpreterà sul grande schermo in Weird: The Al Yankovic Story, il biopic sul comico e musicista americano famoso per le sue parodie. È stato infatti proprio Weird Al a lanciarsi in un’investitura a tutti gli effetti nei confronti dell’attore inglese: “Sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreti nel film. Non ho alcun dubbio che questo sia il ruolo per cui le generazioni lo ricorderanno”. Potete vedere il trailer di Weird: The Al Yankovic Story nel video in alto su questa pagina.

Di certo Radcliffe, munito di baffetti e folta parrucca che riporta agli anni Ottanta, appare davvero un sosia del giovane Yankovic nel trailer del film, ma solo il tempo dirà se la sua interpretazione entrerà effettivamente nell’immaginario collettivo. Per ora ci possiamo limitare a notare come il feeling tra l’attore e l’uomo che interpreta sembri autentico, tanto che Al non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare gli auguri di compleanno alla star britannica, nata due giorni dopo l’uscita del suo ultimo grande film.