Daniel Radcliffe sul ritorno di Harry Potter: "Mai dire mai"

Il trentaduenne attore britannico non esclude la possibilità di tornare a interpretare il personaggio che lo ha reso famoso nel mondo ma per lui non è una priorità in questo momento

Pare che i fan di Harry Potter debbano restare col fiato sospeso ancora per molto rispetto al futuro di Daniel Radcliffe . L'attore è aperto a ogni possibilità, incluso un ritorno nei panni del personaggio del mago che ha intrepretato con successo fin dal 2001, anche se al momento non gli interessa. Parole chiare che servono a placare le speranze degli appassionati del lavoro di J.K. Rowling, convinti di vedere presto sullo schermo una versione dell'opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell’erede.

Nel futuro ci sarà posto per un ritorno di Harry Potter e il primo a non escluderlo è proprio Daniel Radcliffe ma occorrerà del tempo prima che questa possibilità si concretizzi. Questa è la sensazione che traspare dalle dichiarazioni dell'attore britannico interpellato dai media statunitensi che hanno tastato il terreno con il trentaduenne, star indiscussa della reunion degli scorsi mesi realizzata per celebrare i venti anni dall'uscita del primo straordinario film, Harry Potter e la pietra filosofale, pellicola del 2001 di Chris Columbus.

Proprio Columbus, acclamato regista del primo e del secondo capitolo della saga, offertosi per un eventuale adattamento per il cinema di Harry Potter and The Cursed Child (titolo originale dell'opera in scena a Broadway e negli Stati Uniti a partire dalla riapertura dei teatri fermi a causa del Covid), ha riacceso la discussione sul futuro della saga letteraria che quasi sicuramente porterà in sala anche questa ultima storia.



Secondo Deadline non è infatti in questione la possibilità di un futuro film: è piuttosto la tempistica il punto da chiarire. Per l'opera della Rowling del 2016 gli attori dovrebbero essere invecchiati, aspetto su cui concorda anche Radcliffe che ha citato Star Wars come esempio di saga interrotta per lungo tempo e poi ripresa dopo molti anni. Radcliffe ha sottolineato come i fan di Harry Potter siano stati fortunati poiché a dieci anni dall'ultima pellicola hanno avuto una reunion del cast con tutti i crismi.

Radcliffe, ora impegnato a promuovere The Lost City in cui recita insieme a Sandra Bullock e a Channing Tatum, è soddisfatto di dove si trova adesso con la sua carriera e non ha nessuna fretta di tornare a indossare i panni del personaggio amato da più di una generazione che pure gli ha regalato fama e fortuna.