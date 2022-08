Dan Aykroyd e Chevy Chase saranno insieme nel film Zombie Town

Zombie Town è un’opera dello scrittore per ragazzi R.L. Stine che è pronta a sbarcare come adattamento televisivo su Hulu. Nel cast ci saranno anche Dan Aykroyd e Chevy Chase Condividi

Prossimamente sbarcherà su Hulu l'adattamento televisivo di Zombie Town, che prevede un duo d'eccezione nel cast. Zombie Town è un romanzo di R.L. Stine, famoso scrittore di libri horror per adolescenti conosciuto in tutto il mondo per la collana dei Piccoli Brividi. Oltre a diventare una serie tv, Piccoli Brividi è sbarcato anche al cinema con due film nel 2015 e nel 2018, riscuotendo buone critiche da parte degli addetti ai lavori.

Dan Aykroyd e Chevy Chase nel cast approfondimento Dan Aykroyd, ecco 10 curiosità L’adattamento di Zombie Town vedrà tra i protagonisti Dan Aykroyd e Chevy Chase. Insieme a loro ci saranno Henry Czerny, Madi Monroe, Marlon Kazadi, Bruce McCulloch, Kim Coates e Scott Thompson. Zombie Town racconta di una tranquilla cittadina che viene sconvolta nel momento in cui Mike e Amy guardano un film horror chiamato appunto Zombie Town, con i mostri che improvvisamente saltano fuori dallo schermo e iniziano a seminare il panico nel paese. Per dirigere la pellicola è stato scelto il canadese Peter Lepeniotis. Il film sarà presentata in anteprima nelle sale americane e, come accennato in precedenza, sbarcherà sulla piattaforma Hulu nel 2023. John Gillepsie, fondatore e produttore esecutivo della Trimuse Entertainment, società che si occupa della produzione del film, ha dichiarato di essere entusiasta di portare un’opera di R.L. Stine in tv, lavorando con un cast e una troupe eccezionali. Oltre alla Trimuse Entertainment, le altre aziende impiegate nella produzione sono la Viva Pictures, la Lookout Entertainment e la Toonz Media Group. La negoziazione per acquisire i diritti dall’opera di R.L. Stine è stata effettuata da Mark Holdom e Paco Alvarez.

La carriera di Dan Aykroyd e Chevy Chase GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Dan Aykroyd è noto soprattutto per il ruolo di Ray Stantz nella saga di Ghotsbusters, ma ha partecipato ad altre pellicole di grande successo come Una poltrona per due, Pearl Harbor, 50 volte il primo bacio e Io vi dichiaro marito e… marito. Anche Chevy Chase ha una carriera abbastanza lunga come comico e attore, iniziando nel 1978 con Gioco sleale. A seguire, altre opere da citare sono L’affare del secolo, Last Action Hero – L’ultimo grande eroe e Come ti rovino le vacanze. Chevy Chase è anche noto sul piccolo schermo per aver interpretato Pierce Hawthorne in 84 puntate delle sei stagioni della serie tv Community.