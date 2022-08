Gaia Nanni contro i cinepanettoni di De Sica, lui risponde

Christian De Sica non ci sta e replica stizzito alla critica velenosa di Gaia Nanni ai cinepanettoni Condividi

Christian De Sica non è un personaggio particolarmente incline all'utilizzo dei social, anche se negli ultimi giorni sembra averci preso gusto, in particolare per alimentare le polemiche che il pubblico sembra gradire sempre molto. Lo dimostra il successo ottenuto dall'ultima risposta piccata data dall'attore alla sua collega Gaia Nanni, che in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha criticato la cultura dietro i cosiddetti "cinepanettoni" i film leggeri che solitamente vengono rilasciati nel periodo di Natale e che nel nostro Paese sono stati interpretati per lungo tempo dal duo Boldi-De Sica. Film di grande successo nei quali si evince anche una satira critica delle abitudini del nostro Paese ma che, soprattutto, hanno l'intento di regalare qualche ora di svago al pubblico.

Gaia Nanni e la critica ai cinepanettoni approfondimento Gli 8 film di Natale con De Sica da vedere Gaia Nanni non è un volto popolare per il grande pubblico, anche se finora ha girato film con registi importanti come Il sesso degli angeli Leonardo Pieraccioni: “Con lui è facile, è uno contento di esser nato e porta questo sentimento in tutto”. Diverso è il discorso per la saga dei “cinepanettoni” sotto il segno del brand Vacanze di Natale che hanno segnato un’epoca nel nostro Paese. Gaia Nanni rivela di essere stata contattata per partecipare a uno di quei film ma di non aver accettato la proposta della produzione: “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale”.

La replica di Christian De Sica GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Le parole di Gaia Nanni hanno ovviamente infastidito Christian De Sica, che si è sentito tirato in ballo in dichiarazioni non lusinghiere da parte dell’attrice. Il popolare attore, trasversalmente amato da un’ampia fetta di pubblico, ha replicato stizzito all’attrice, trasportando nel mondo dei social e nel post la sua arcinota cadenza romana, che l’ha reso famoso e ne ha decretato parte del successo: “Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni”. Parole che hanno scatenato una standing ovation nei confronti di Christian De Sica, che ha ricevuto moltissimi commenti di apprezzamento per la sua risposta genuina e spontanea. Chi è Gaia Nanni Gaia Nanni è un’attrice nata nel 1981 che ha un curriculum artistico di tutto rispetto, in cui figurano collaborazioni con registi del calibro di Ferzan Özpetek, Gianfranco Pedullà, Claudio Morganti e, appunto, Leonardo Pieraccioni, solo per citarne alcuni. Nel 2013 ha ottenuto la prima candidatura ai Premi UBU come migliore attrice e nel 2019 ha ricevuto il premio per il Cinema Renzo Montagnani.