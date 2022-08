È morto Leon Vitali, attore e collaboratore di Stanley Kubrick

la carriera di vitali

Da attore, Vitali ha debuttato nel film italiano "Super Bitch", con la regia del direttore della cinematografia di Sergio Leone, Massimo Dallamano, e poi nel film per la tv "Catholics" con Martin Sheen e Michael Gambon.

Con Kubrick ha cominciato a lavorare nel 1974 nella parte di Lord Bullingdon, il genero del personaggio interpretato da Ryan O'Neal che aveva dato il nome al film. Leon rimane ammaliato dalla personalità e dal modo di lavorare del regista al punto di decidere di abbandonare il mestiere di attore per fargli da assistente nei successivi due decenni. Cruciale è il suo impegno in "The Shining": è stato lui a scegliere il bambino di quattro anni Danny Lloyd per il ruolo di Danny Torrance (il figlio con poteri paranormali di Jack Nicholson e Shelley Duvall) e Louise e Lisa Burns come le inquietanti gemelle Grady (citando Diane Arbus come fonte di ispirazione). Dopo quel classico dell'orrore, Kubrick e Vitali hanno lavorato assieme in "Full Metal Jacket" e in "Eyes Wide Shut" del 1999, l'ultimo film del regista, in cui Leon era tornato a recitare nella parte di Red Cloak, il leader della misteriosa setta in cui si infiltra Tom Cruise.