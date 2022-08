Gli orsi non esistono, il trailer del film di Jafar Panahi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Gli orsi non esistono ritrae due storie d’amore parallele. Due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili. In Concorso, alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (SCOPRI LO SPECIALE)., il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche iltaliane da Academy Two, a partire dal 6 ottobre. Oltre allo stesso registaJafar Panahi nel cast ci sono Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjei e Mina Kavani