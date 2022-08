Film stasera in TV da non perdere venerdì 12 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 12 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film azione da vedere stasera in tv

Constantine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un cacciatore di demoni, per evitare la dannazione eterna, decide di aiutare una detective ad indagare sulla morte della sorella.

Training Day, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jake Hoyt è appena entrato nell'Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Il suo collega veterano Alonzo Harris gli rivelerà tutta la corruzione di quel mondo.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Le parole che voglio dirti, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ispirato ad un fatto realmente accaduto. Schierato in Iraq, il sergente Charles scrive un diario di amore e consigli per il figlio neonato in attesa di tornare a casa per conoscerlo.

Million Dollar Baby, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quattro premi Oscar per questo film diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Hilary Swank e Morgan Freeman. Frankie, coriaceo allenatore di boxe, prende la giovane Maggie sotto la sua ala e la trasforma di una atleta da competizione.

Un mercoledì da leoni, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jack Barlow, Matt Johnson e Leroy, tre giovani ed aitanti surfisti, si mettono in luce nell'Estate 1962. Divenuti i beniamini dello stravagante Bear, un artigiano produttore di tavole, affrontano la vita scegliendo strade diverse.



Film thriller da vedere stasera in tv

Corsa infernale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Lo sfortunato attore James sbarca il lunario facendo il tassista a Los Angeles. Una notte come tante, il suo turno prende improvvisamente una svolta scioccante quando sulla sua auto sale un uomo armato di pistola.

Film commedia da vedere stasera in tv

Al lupo al lupo falso allarme!, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un dodicenne ama inventare storie, creando falsi allarmi all'interno dello stabile dove lavora il nonno custode. Finché un giorno fanno irruzione due rapinatori.

La rivincita delle bionde, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Elle Woods viene lasciata dal fidanzato Warner, che la considera troppo frivola. La ragazza non si arrende e decide di seguire Warner all'Università.

I programmi in chiaro



Cavalli di battaglia, ore 21:25 su Rai 1

In ricordo di Gigi Proietti. Uno show in cui il grande artista viene accompagnato da attori e cantanti del panorama italiano che insieme a lui si esibiscono nei "cavalli di battaglia" del proprio repertorio.

Lei è sempre la mia follia, ore 21:20 su Rai 2

Bruce Kane, assassino psicopatico, vive a Foxton Island dove si finge ricercatore oceanografico. Una notte, salva Courtney ed i suoi amici dagli squali ed inizia una storia con la ragazza.

Aspirante vedovo, ore 21:20 su Rai 3

Alberto Nardi è un cialtrone che ha sposato la ricchissima Susanna Almiraghi e ora vive nella sua ombra. Quando la moglie viene indicata come vittima di un incidente aereo, Alberto intravede la sua occasione di riscatto.

Terzo indizio, ore 21:24 su Rete 4

Barbara De Rossi commenta docufiction che ricostruiscono grandi casi di cronaca.

Grand Hotel - Intrighi e passioni, ore 21:18 su Canale 5

Un giovane di umili origini raggiunge la cittadina di Cantaloa per far visita a sua sorella Cristina, che lavora come direttrice di sala al prestigioso Grand Hotel. Una volta giunto, però, scopre che da più di un mese nessuno sa nulla di Cristina.

Chicago Med, ore 21:19 su Italia 1

UIl dottor Charles assiste un paziente affetto da un disturbo che lo costringe a misurarsi con un nemico ormai invisibile.

Eden - Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull'attualità.

I delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio, ore 21:30 su TV8

Il commissario Beppe deve indagare sull'omicidio di un prete, ritrovato morto nelle fasi preparative di un battesimo.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:35 su Nove

Tutto il meglio delle stagioni di Fratelli di Crozza! I personaggi, i monologhi e le canzoni di Maurizio Crozza.