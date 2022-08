Crimes of the future, due clip dall’atteso film di David Cronenberg

Lucky Red ha pubblicato in rete i primi due video ufficiali tratti dalla nuova opera cinematografica firmata dal maestro David Cronenberg. L'attesissimo film che vede protagonisti Léa Seydoux e (per la quarta volta diretto da Cronenberg) Viggo Mortensen arriverà nelle sale italiane il 24 agosto

Dopo La promessa dell’assassino, A History of Violence e A Dangerous Method, continua il sodalizio tra David Cronenberg e quello che ormai è il suo attore-feticcio, Viggo Mortensen. Questa è la quarta volta che i due lavorano in sinergia sullo stesso set.

Sono appena uscite due clip italiane ufficiali tratte dall'attesissimo nuovo film di David Cronenberg, ossia “Crimes of the future”. Lucky Red le ha pubblicate in rete, offrendo così un assaggio della nuova opera cinematografica firmata dal maestro Cronenberg.

Il film

Crimes of the future riprende il titolo dell’omonimo film del 1970 (scritto e diretto da lui) ma non vuole esserne il remake. Segna il grande ritorno del regista, a distanza di ben otto anni dal suo ultimo film, Maps to the Stars (2014).

Oltre a segnare il grande ritorno di Cronenberg su un set, segna anche il ritorno del regista al genere del body horror. Quest'ultimo è un filone che Cronenberg già aveva dimostrato di prediligere con le sue pellicole Shivers, Rabid, The Brood e La mosca.

“Un film sconvolgente ed estremo, viscerale, in cui Cronenberg torna ad esplorare l’evoluzione dell’uomo e del pianeta in relazione alla tecnologia”, si legge sul comunicato stampa ufficiale del film. “Una visione fuori dagli schemi, un film di fantascienza spiazzante che racchiude in sé tutti i temi, attualissimi, della filmografia dell’autore canadese”.