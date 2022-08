Quasi orfano, il trailer del film con Riccardo Scamarcio

Valentino è Riccardo Scamarcio, Costanza è Vittoria Puccini.

A interpretare Valentino c'è Riccardo Scamarcio, mentre nei panni di Costanza si cala Vittoria Puccini.

È il personaggio di Costanza che permette al protagonista di sfondare nel mercato milanese, e nel suo jet set. Costanza è la perfetta metà, anche imprenditoriale, di Valentino (un po’ come Giancarlo Giammetti per il vero Valentino, ecco).

Da notare è che la moglie non sa che lui ha ancora una famiglia alle spalle: anche a lei ha raccontato di essere orfano, dicendole che è rimasto senza famiglia quando era un bambino. Il suo vero cognome è Tarocco, come le arance (ecco spiegata la battuta di prima, quella del cognome "taroccato"...)

E la sua famiglia c'è eccome: vive in Puglia, è numerosissima e possiede un agriturismo, noto non certo per essere uno dei migliori, anzi… Il motivo per cui la famiglia d'origine di Valentino decide di ricontattarlo? Si sta per avvicinare il compleanno della madre, così suo fratello Nicola tenta di mettersi in contatto con lui. Ma il vero obiettivo di Nicola non è certo festeggiare assieme mammà ma semmai ricevere un aiuto economico da parte del fratello, per poter risollevare le sorti dell’agriturismo, prossimo al fallimento.



