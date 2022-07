Giffoni Film Festival, tutti i lungometraggi vincitori

Gryphon Award

Elements +6

Vince il premio Gryphon Award come migliore lungometraggio per la categoria Elements +6 Vinski And The Invisibility Powder (Finlandia) . È il film diretto da Juha Wuolijoki, che racconta l'incontro di un bambino di 10 anni con un misterioso farmacista. L'uomo gli dona una bottiglia di polvere magica, capace di renderlo invisibile, di attraversare i muri, di aiutare la propria comunità.

Elements +10

Per gli Elements +10 vince Full of grace (Spagna). Siamo catapultati nell'estate del 1994 (Spagna - distribuzione internazionale Film Factory Entertainment), attraverso l'opera di Roberto Bueso. Marina, una suora piuttosto insolita, arriva in un orfanotrofio che rischia di chiudere. Il film è tratto dalla storia vera del calciatore spagnolo Valdo.

Generator +13

Ad aggiudicarsi il Gryphon Award tra i lungometraggi in concorso nella sezione Generator +13 è La Traviata, my brothers and I (Francia) del regista francese Yohan Manca. Una storia toccante: il piccolo Nour sviluppa una passione per la musica classica, così da poter sentire più vicina la mamma, da anni in coma.

Generator +16

I giurati della sezione Generator +16 hanno deciso di assegnare il riconoscimento al lungometraggio My brothers dream awake (Cile) della cilena Claudia Huaiquimilla. Un film dedicato a tutte le vittime dell'incendio che avvenne nel 2007 in un carcere minorile in Cile. Una tragedia nata da una rivolta per gli abusi subito dai prigionieri, nella quale persero la vita 10 ragazzi dai 14 ai 17 anni.

Generator +18

Ed infine i giurati della sezione Generator +18 hanno deciso di premiare il film Stay Awake (USA) di Jamie Sisley. La storia autobiografica del regista ha raccontato al pubblico con quanta determinazione, due fratelli adolescenti abbiano lottato per anni, affinché la loro amata mamma potesse uscire dal vortice della tossicodipendenza da farmaci.