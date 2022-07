Oppenheimer, uscito il teaser trailer del film di Christopher Nolan

approfondimento

Oppenheimer, anche Christopher Denham e Josh Zuckerman nel cast

Bisognerà attendere il 21 luglio del 2023 per vedere al cinema il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan "Oppenheimer" ma online la Universal ha presentato il primo teaser trailer. Nel video che dura circa un minuto soltanto, si assiste a un crescendo, con immagini di particelle o cenere, fiamme, atte appunto a evocare gli effetti di una bomba nucleare. Poi un cappello sul tavolo e, infine, un’inquadratura in bianco e nero di Cillian Murphy, interprete di J. Robert Oppenheimer, che guarda assorto fuori dalla finestra, indossando il cappello. Il trailer si chiude con lo slogan: “Il mondo cambia per sempre” e si sente una voce che dice: “L’uomo che ha mosso la terra”. La pellicola ricordiamo è basato su “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, biografia di Kai Bird e Martin J. Sherwin vincitrice del Premio Pulitzer, che racconta la vita e la caduta del fisico teorico interpretato da Cillian Murphy mentre era costretto ad affrontare le ramificazioni e le conseguenze delle sue scoperte scientifiche.