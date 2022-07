Pinocchio, il regista Guillermo Del Toro lancia il nuovo trailer. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Pinocchio, il nuovo film in stop motion di Netflix, arriverà a dicembre sulla piattaforma in streaming (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L’adattamento di Guillermo Del Toro non sarà fedelissimo alla favola di Carlo Collodi ma una rilettura diversa rispetto al solito, attualizzata per essere attinente al mondo moderno. La proposta di Del Toro, infatti, andrà a toccare tematiche vicine a noi nel tempo, anche se non contemporanee. Infatti, il regista ha pensato di ambientare la favola nell’Italia fascista a cavallo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. Una scelta inusuale per la favola di Collodi, che nella sua prima stesura non aveva alcuna collocazione temporale. La scelta di Del Toro promette di cambiare il punto di vista dello spettatore su molte delle vicende che interessano il burattino di legno creato da Mastro Geppetto.