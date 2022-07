Un boss in salotto, cast del film con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo

Si può abbandonare il Sud senza lasciarsi per questo alle spalle il passato. È quello che accade alla protagonista femminile di questa storia scritta e diretta da Luca Miniero (già regista dell'acclamato Benvenuti al Sud) che vede la nuova vita, faticosamente costruita lontano da casa, andare in pezzi con l'arrivo di suo fratello, un boss della Camorra che non vede da tanto tempo. Ecco tutti gli interpreti di questa commedia divertente, un successo del 2014