Skill House, il nuovo film sanguinoso di 50 Cent: un cameraman svenuto

Nuovo progetto artistico per il cantante 50 Cent , che si appresta a tornare a vestire i panni di attore. Egli, infatti, sarà tra i protagonisti dell’horror Skill House di Josh Stolberg , in uscita al cinema nei primi mesi del 2023. Nonostante sia solo un film e, in quanto tale, tutte le scene splatter sono ovviamente false, c’è chi all’interno della troupe non ha resistito e ha dovuto abbandonare temporaneamente il set a causa di uno svenimento.

Un cameraman sviene durante le riprese: la ricostruzione

Nel corso di una scena particolarmente cruenta, con schizzi di sangue da ogni parte, un addetto alle riprese non ha resistito ed è svenuto alla vista del finto sangue. Per l’esattezza, la scena in questione si apre con un attore estremamente sanguinante che si avvicina alla telecamera per apparire in primo piano. Evidentemente, questo è stato troppo per il povero cameraman debole di stomaco, che è crollato a terra con tutta la telecamera, fortunatamente senza conseguenze. In quel momento, 50 Cent non era presente e la prima persona a recarsi sul posto per aiutare l’uomo è stata Amira Mertaban. Dopo un intervento dei medici, che lo hanno tenuto sotto controllo per circa 30 minuti, il cameraman è regolarmente sul set per concludere le riprese. Steve Johnson, colui che cura gli effetti speciali del film, è stato simpaticamente rimproverato per aver creato la scena che ha portato allo svenimento del cameraman. D’altronde, Steve Johnson è uno dei migliori nel suo ruolo a Hollywood, calcolando che ha lavorato negli ultimi due film della saga di Saw – L’enigmista, che definire cruenta è dire poco.