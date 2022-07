Halloween Ends, il trailer ufficiale dell'ultimo capitolo della saga

Michael Myers è uno dei cattivi più iconici nel mondo del cinema horror. Egli è uno spietato assassino protagonista della saga Halloween, che ha lanciato Jamie Lee Curtis come attrice e che ha consacrato il regista John Carpenter . La serie di film su Michael Myers è considerata una sorta di apripista per il sottogenere slasher, ossia quelle pellicole horror incentrate su un maniaco omicida che uccide le proprie vittime in maniera cruenta utilizzando delle armi di piccolo o medio taglio, proprio come fa Michael Myers, vestito con la storica tuta blu e una maschera neutra bianca sul proprio volto.

Si chiude la saga con Halloween Ends: il trailer ufficiale

approfondimento

Mister Paura presenta Halloween Kills, in prima tv su Sky Cinema

Il prossimo 14 ottobre uscirà al cinema Halloween Ends, ultimo capitolo della trilogia ripresa nel 2018 da David Gordon Green, che segue direttamente gli eventi del primo Halloween – La notte delle streghe del 1978, ignorando completamente tutti gli altri film. Tra le protagoniste, ovviamente, c’è anche Jamie Lee Curtis che riprende i panni di Laura Strodie, in queste pellicole ancora ignara di essere la sorella di Michael Myers. Nel trailer di Halloween Ends, possiamo notare l’atmosfera cupa e tenebrosa che si respira, con la famosa colonna sonora di sottofondo da mettere i brividi. In alcune scene, vediamo Laura Strodie combattere in casa con Michael Myers, in quello che sarà l’ultimo scontro prima della chiusura della saga. Il cast prevede anche James Jude Courtney nei panni di Michael Myers, poi ci saranno anche Andi Matichak, Kyle Richards, Omar Dorsey, Will Patton e Michael O’Leary. In un’intervista a Salon, Jamie Lee Curtis ha parlato di tutto quello che ha imparato dopo aver girato i film di Halloween: “Ho trovato tutto profondamente commovente e catartico. Insomma, Laura Strodie è sempre stata definita “final girl”, ma non ho mai veramente compreso il significato di quel termine fino a quando non ho realizzato quest’ultimo film”. Per chi non lo sapesse, nei film horror la “final girl” è la protagonista che riesce, in un modo o nell’altro, a restare incolume dalla furia omicida del killer di turno.