È finalmente uscito il trailer di “The Munsters”, l’attesissimo film diretto da Rob Zombie che riprende l’omonima serie televisiva cult horror comedy. Il video che anticipa ciò che vedremo rivela anche che la pellicola uscirà a settembre.

A diffondere il trailer è stato lo stesso Rob Zombie, che l’ha condiviso attraverso il suo profilo di Instagram (trovate il post in fondo a questo articolo).



The Munsters avrà come protagonisti Jeff Daniel Phillips (che interpreterà il protagonista, Herman Munster), la moglie di Rob Zombie, ossia Sheri Moon Zombie, che si calerà nei panni di Lily Munster (la consorte di Herman) e Daniel Roebuck che farà Grandpa Munster (il nonno).

Il cast di The Munsters comprende anche Richard Brake (31, 3 from Hell) che recita nella parte del Dr. Henry Augustus Wolfgang, e Catherine Schell (Space: 1999, The Return of the Pink Panther) che farà Zoya Krupp.

Dee Wallace, Cassandra “Elvira” Peterson e Jorge Garcia sono gli altri membri del cast, assieme agli attori che hanno recitato nella serie TV originale: Butch Patrick e Pat Priest.

Potete guardare il trailer di “The Munsters” nel video che trovate in fondo a questo articolo, condiviso su Instagram dal regista Rob Zombie. Lo trovate anche nel video in alto, in testa a questa a questo articolo.